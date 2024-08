Am Samstag gaben sich die Länder gegenseitig die Schuld für eine Kollision zwischen zwei Schiffen in einem umstrittenen Teil des vielbefahrenen Seegebiets. Die chinesische Küstenwache teilte mit, ein Schiff der Philippinen habe im Bereich des Sabina-Riffs absichtlich ein chinesisches Schiff gerammt. Die philippinische Küstenwache stellte den Vorfall genau umgekehrt dar. Das Sabina-Riff liegt in der 200 Seemeilen breiten Ausschliesslichen Wirtschaftszone der Philippinen. Die chinesische Küstenwache warf der Crew des philippinischen Schiffs dennoch vor, die Region illegal befahren zu haben.