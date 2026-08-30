Nur wenige Kassen setzen auf einen strikten Cashflow-Matching-Ansatz, bei dem die zukünftigen Auszahlungen exakt mit den Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren über die Zeit abgeglichen werden. Die Antwort auf geopolitische Unsicherheiten kann für Aon-Vorsorgespezialist Bálint Keserü deshalb nur lauten: «Eine konsequente Beibehaltung der langfristigen Anlagestrategie – selbst in Krisenzeiten, sofern keine fundamentalen strukturellen Änderungen in der Pensionskasse eintreten.» Ebenso entscheidend ist für ihn der Aufbau ausreichender Puffer in Form von Wertschwankungsreserven, damit auch drastische Marktverwerfungen aufgefangen werden können und die Leistungsversprechen trotz turbulenten Märkten eingehalten bleiben.