Die um saisonale Schwankungen bereinigte Arbeitslosenquote verringerte sich auf 6,8 Prozent von revidiert 6,9 Prozent im Januar, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten allerdings einen Rückgang auf 6,7 Prozent erwartet. Insgesamt waren im Euroraum 11,155 Millionen Menschen arbeitslos registriert - dies waren 181.000 weniger als im Vormonat und 2,150 Millionen weniger als vor einem Jahr.

Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im Februar in Deutschland und in Malta, wo sie nach den Eurostat-Kriterien bei jeweils 3,1 Prozent lag. Am höchsten ist der Wert in Griechenland (11,9 Prozent) und Spanien (12,6 Prozent).

(Reuters)