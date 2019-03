Dazu wolle die Regierung die Einkommen im städtischen und ländlichen Raum steigern, kündigte der Vizepräsident der staatlichen Planungsbehörde NDRC, Ning Jizhe, auf einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses am Mittwoch in Peking an.

Es werde erwartet, dass die Inlandsnachfrage in diesem Jahr anziehe. Behördenchef He Lifeng ergänzte, er sei zuversichtlich, dass China das von der Regierung ausgegebene Ziel beim Wirtschaftswachstum von 6,0 bis 6,5 Prozent erreichen werde. Im vergangenen Jahr hatte sich das Wachstum auf 6,6 Prozent abgekühlt. Das war der niedrigste Wert seit 28 Jahren.

China macht der Handelsstreit mit den USA und die Eintrübung der Weltkonjunktur zu schaffen. Zudem nimmt die Regierung für eine Modernisierung der Wirtschaft geringere Wachstumsraten in Kauf. Hier setzt sie allerdings auf eine wachsende Mittelschicht und eine steigende Kauflust der Verbraucher als Unterstützung.

(Reuters)