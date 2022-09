Die Konsumentenpreise stiegen nur noch um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate mit 10,1 Prozent ein 40-Jahres-Hoch erreicht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem weiteren Anstieg auf 10,2 Prozent gerechnet. Benzin und Diesel seien zuletzt nicht mehr so teuer gewesen, erklärten die Statistiker den unerwarteten Rückgang.

Die Daten nehmen etwas Druck von der Bank of England, die mit der höchsten Inflation aller grossen Industrieländer zu kämpfen hat. Die Notenbank schraubte die Zinsen immer höher, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten. Wegen der Trauerphase nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wurde die Zinssitzung von Donnerstag auf den 22. September verschoben. Viele Experten halten eine Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte für wahrscheinlich. Derzeit liegt er bei 1,75 Prozent.

Die neue Premierministerin Liz Truss hat jüngst einen milliardenschweren Plan zur Bewältigung der Energiekrise vorgestellt. Die Regierung rechnet damit, dass dieser die Inflation spürbar senken wird. Damit dürfte auch etwas Druck von der Bank of England genommen werden, die Zinsen ungewöhnlich stark anheben zu müssen. Höhere Zinsen machen Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was auf das Wirtschaftswachstum durchschlagen kann.

Angesichts stark steigender Energiekosten ist die britische Wirtschaft schon im Juli kaum gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte nur um 0,2 Prozent zum Vormonat zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem doppelt so starken Zuwachs gerechnet. Insbesondere das Minus bei der Energie-Erzeugung von 3,4 Prozent lässt Experten zufolge darauf schliessen, dass die Kunden ihren Stromverbrauch wegen der galoppierenden Preise verringert haben dürften.

(Reuters)