Damit erhöhten sie den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve, ihre grossangelegten Anleihenkäufe schneller als bislang geplant herunterzufahren. Die Fed müsse womöglich rascher handeln, um den Inflationssorgen zu begegnen, sagte der Chef des Finanzkonzerns Wells Fargo, Charlie Scharf, am Dienstag auf einer Konferenz. Konkurrent Bank of America hat laut seinem Vorstandschef Brian Moynihan interne Gesundheitschecks im Konzern angestossen, um sicherzustellen, dass das Institut Inflationsraten wie in den 70iger Jahren verkraften kann.

Im Zeitraum 1960 bis 1979 war die Inflation in den USA von 1,4 Prozent bis auf 13,3 Prozent gestiegen. Gleichzeitig stagnierte das Wachstum immer mehr. Das schmälerte den Wert der Ersparnisse und nagte an der Einkaufskraft. Der Internationale Währunmgsfonds (IWF) hatte erst vergangenen Woche davor gewarnt, dass sich insbesondere in den USA der Inflationsdruck intensiviere. Die US-Währungshüter sollten daher die Inflationsgefahren stärker beachten. Aktuell liegt die Teuerung im Land bereits mehr als doppelt so hoch wie das von der Notenbank angestrebte Niveau von zwei Prozent.

"Inflation ist sehr, sehr real" sagte Wells-Fargo-Chef Scharf. In den meisten Industrien seien die Input-Preise deutlich höher, dazu kämen Arbeitskräftemangel und Lohnzuwächse. Das werde sicherlich im nächsten Jahr Auswirkungen haben. Er halte es für möglich, dass die Fed nun einen schnelleren Weg einschlagen werde. Laut Bank-of-America-Chef Moynihan prüft das Geldhaus bereits drei oder vier Quartale lang die möglichen Auswirkungen einer hohen Inflation. Goldman Sachs-Chef David Solomon merkte in einem Interview mit dem Sender CNBC an, er rechne für eine gewisse Zeit mit höheren Inflationsraten. Er erwartete aber keine Rückkehr zu den Preisschüben der 70iger Jahre.

Die US-Notenbank begann Mitte November damit, ihre Wertpapier-Zukäufe um monatlich 15 Milliarden Dollar zurückzufahren. Laut Fed-Chef Jerome Powell wird voraussichtlich auf der kommenden Zinssitzung am 14. und 15. Dezember darüber gesprochen, ob das Abbautempo angesichts der anhaltend hohen Teuerungsrate verschärft werden soll.

