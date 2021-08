Zwischen April und Juni stieg die Zahl der Erwerbstätigen zum Vorquartal um 2,8 Prozent auf 4,8 Millionen, wie das nationale Statistikamt (INE) diese Woche mitteilte. Dies waren 4,5 Prozent mehr als vor einem Jahr und 0,8 Prozent mehr als vor zwei Jahren. "Die Ergebnisse sind beeindruckend", erklärte Wirtschaftsminister Pedro Siza Vieira. "Die Zahl der Erwerbstätigen in Portugal ist in diesem Zeitraum so hoch wie nie zuvor und hat sogar die Zahlen für das zweite Quartal 2019 übertroffen."

Der Dienstleistungssektor, der am stärksten von der Pandemie betroffen ist, hat 100'000 neue Arbeitsplätze geschaffen, darunter 25'000 im Beherbergungs- und Gaststättengewerbe und ähnlichen Bereichen. Zudem sank die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal auf 6,7 Prozent. Das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als Anfang 2021, 1,0 Punkte mehr als vor einem Jahr und 0,3 Punkte mehr als vor zwei Jahren. Portugal hatte Mitte März damit begonnen, die Corona-Beschränkungen zu lockern.

(Reuters)