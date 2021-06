"Eine hohe Inflationszahl im Monat führt nicht notwendig zu einer anhaltend hohen Teuerung", sagte Quarles in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Magazins "Politico".

Nach ähnlichen Zuwächsen im Anschluss an den Wirtschaftseinbruch 2007 bis 2009 zu Zeiten der globalen Finanzkrise sei die Inflation ein Jahrzehnt lang unter dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent geblieben. Mit Blick auf die Corona-Krise sagte Quarles, nach so einem Ereignis sei mit Inflationsdruck zu rechnen. Und man würde erwarten, dass das vorübergehend sei.

Die Federal Reserve orientiert sich bei der Inflationsmessung insbesondere an der Entwicklung der persönlichen Ausgaben der Verbraucher, bei denen Energie- und Lebensmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Teuerungsrate kletterte im April binnen Jahresfrist um 3,1 Prozent, was deutlich über dem Zielwert der Fed liegt. Weiteren Aufschluss über die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung könnte der Fed-Konjunkturbericht Beige Book liefern, der am Mittwoch ansteht.

(AWP)