Das hierfür ermittelte Barometer stieg um 0,8 auf 118,6 Punkte, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Besonders deutlich verbesserte sich die Stimmung in Spanien (plus 2,5), Frankreich (plus 2,1) und Italien (plus 1,8).

In Deutschland (minus 0,5) trübte sie sich hingegen ein. Lieferprobleme, steigende Corona-Infektionen und höhere Energiepreise machen der hiesigen Wirtschaft zu schaffen: Der Ifo-Geschäftsklimaindex als wichtigster Gradmesser für die Konjunktur und die Stimmung in den Chefetagen sank im Oktober bereits den vierten Monat in Folge.

(Reuters)