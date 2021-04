Grund seien die Fortschritte bei der Impfkampagne in Großbritannien, teilte die US-Bank am Sonntag mit. In einer Mitteilung an ihre Kunden schreibt Goldman, dass das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien 2021 um 7,8 Prozent zulegen dürfte. Das übersteige die Erwartungen für die USA. Großbritannien erhole sich derzeit kräftig von der Coronavirus-Pandemie. Eine Schätzung für das US-Wachstum nannte Goldman in der Mitteilung nicht.

Im Februar hatte die Bank mit einer Zunahme der amerikanischen Wirtschaftsleistung um 6,8 Prozent kalkuliert. Großbritanniens Wirtschaft war im vergangenen Jahr um zehn Prozent geschrumpft.

(Reuters)