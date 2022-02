Das Barometer für das Konsumentenvertrauen fiel im Februar um 0,3 auf minus 8,8 Zähler, wie aus der am Freitag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf minus 8,0 Zähler gerechnet. Der Indikator nähert sich mit dem Rückgang seinem langjährigen Durchschnittswert.

In vielen europäischen Staaten zeichnet sich eine Entspannung an der Coronavirus-Front ab. Hierzulande haben Bund und Länder weitreichende Lockerungen in der Pandemie beschlossen. Auf die Konsumentenlaune drückt allerdings die weiterhin hohe Inflation: Angeheizt von teurer Energie war diese im Januar im Euroraum auf einen Rekordwert von 5,1 Prozent hochgeschnellt.

(Reuters)