Die Betriebe sammelten 2,2 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 1,1 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,1 Prozent im Vormonat. Zunächst war für Februar von einem Minus von 0,5 Prozent die Rede gewesen.

Die US-Industrie hat ihr Wachstumstempo im April allerdings etwas verringert, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch den Leitzins kräftig anheben wird - und zwar um einen halben Punkt auf dann 0,75 bis 1,00 Prozent.

Erwartet werden zudem zwei weitere Zinssprünge auf den Sitzungen im Juni und Juli, mit denen die Fed auf die hohe Inflation reagieren dürfte. "Die US-Währungshüter nehmen die Lage sehr ernst und sind dabei, einen scharfen Kurswechsel zu vollziehen", so die Einschätzung von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.

(Reuters)