"Das Engagement des geldpolitischen Ausschusses zur Wiederherstellung der Preisstabilität - die für die Erhaltung eines starken Arbeitsmarktes notwendig ist - ist uneingeschränkt", schreibt die Fed in einem am Freitag veröffentlichten Bericht an den Kongress.

US-Notenbankchef Jerome Powell wird dem Kongress in der nächsten Woche Rede und Antwort stehen und den Abgeordneten seine Pläne im Kampf gegen die Preisbeschleunigung vorstellen.

Angesichts der höchsten Inflation seit mehr als 40 Jahren hatte die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie beschloss eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die neue Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Powell räumte dabei offen ein, dass die Notenbank von den weiter anziehenden Verbraucherpreisen auf dem falschen Fuss erwischt wurde.

(Reuters)