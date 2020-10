Die Banken haben sich mittlerweile aus dem Geschäftsbereich mit kleineren Unternehmen zurückgezogen. Dies muss sich ändern, fordert Joseph Stiglitz, der 2001 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt. Denn nur so würde es den Vereinigten Staaten gelingen, sich von der Coronavirus-Pandemie zu erholen.

"Das Problem ist, dass die Banken in den letzten 30 Jahren ihre Aufmerksamkeit auf Dinge wie die Emission von Derivaten, CDS (Kreditausfallswaps), Handel und Rohstoffe gerichtet haben: Sie haben viel lukrativere Wege gefunden, Geld zu verdienen", sagte Stiglitz in einem Interview mit Bloomberg Television.

"Wenn wir also einige ihrer schlechten Aktivitäten - Marktmanipulation, aggressive Kreditvergabe - stoppen und sie ermutigen, das zu tun, was ihre Aufgabe ist, nämlich Darlehen an kleine Unternehmen herauszureichen, würde dies meiner Meinung nach tatsächlich viel mehr Möglichkeiten schaffen", sagte Stiglitz, der Professor an der Columbia University ist.

Er kritisierte die Börse als "perverses" Barometer für wirtschaftlichen Erfolg und sagte, dass die Arbeitnehmer während der Coronavirus-Pandemie ins Hintertreffen geraten seien.

"Wir müssen die Regeln der Marktwirtschaft neu schreiben", erklärte Stiglitz. "Wir haben jetzt in dieser Pandemie gesehen, dass eine schlecht vorbereitete Regierung nicht da ist, wenn wir sie brauchen."

(Bloomberg)