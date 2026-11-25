Die Finanzanalysten blicken also wieder zuversichtlicher auf die Konjunktur, rechnen gleichzeitig aber vermehrt mit einer steigenden Teuerung - dies trotz eines geringeren Drucks von den Erdölpreisen. Mittlerweile gingen 60 Prozent der Befragten davon aus, dass der Erdölpreis in den kommenden sechs Monaten sinkt, nach 50 Prozent im Vormonat.