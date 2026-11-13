Kagerer hat die mögliche Dividendenanhebung allerdings noch nicht in seine Schätzungen aufgenommen. Und auch sonst werden Investorinnen und Investoren einiges bedenken. Denn aktuell liegt die Dividenden, die Intershop zahlt, bei 6,00 Franken. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Sie liegt über dem Niveau von 3,0 Prozent der Gruppe anderer Immobiliengesellschaften (Peer-Gruppen-Vergleich) - sollte nach Ansicht des ZKB-Experten aufgrund der relativ tieferen Portfolioqualität und der höheren Risiken des Geschäftsmodells aber auch höher ausfallen.