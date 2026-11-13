Die Aktie von Intershop steigt am Freitag um 1,4 Prozent auf 160,20 Franken. Sie setzen daher den Aufstieg der jüngeren Vergangenheit fort und steigen auf den höchsten Stand seit Ende September. Zudem verringern sie das Minus, das sie im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet haben, ein Stück weiter.
Die Gesellschaft, an der Finanzinvestor Martin Ebner zu 38,5 Prozent beteiligt ist, hatte am Donnerstag nach Börsenschluss den Verkauf mehrerer Liegenschaften in Basel bekanntgegeben. Aufgrund der Transaktion hat das Management den Ausblick zum Erfolg aus Verkauf vor Steuern auf 90 bis 95 Millionen Franken angehoben. Bislang wurde eine Summe von mindestens 30 Millionen Franken veranschlagt.
Die beiden Hochhäuser sowie das Ladenzentrum in Basel gehen an eine Anlagestiftung über. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) schätzt den Verkaufserlös vor Steuern auf 275 Millionen Franken. Dass Intershop in diesem Jahr von einem einmaligen Verkaufserfolg profitieren wird, sei positiv, da dies «auch eine potenzielle Erhöhung der Dividende ermöglichen könnte», so der zuständige ZKB-Analyst Ken Kagerer.
Kagerer hat die mögliche Dividendenanhebung allerdings noch nicht in seine Schätzungen aufgenommen. Und auch sonst werden Investorinnen und Investoren einiges bedenken. Denn aktuell liegt die Dividenden, die Intershop zahlt, bei 6,00 Franken. Daraus ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Sie liegt über dem Niveau von 3,0 Prozent der Gruppe anderer Immobiliengesellschaften (Peer-Gruppen-Vergleich) - sollte nach Ansicht des ZKB-Experten aufgrund der relativ tieferen Portfolioqualität und der höheren Risiken des Geschäftsmodells aber auch höher ausfallen.
Hinzukommt, dass der Verkauf der Basler Liegenschaften die Qualität des verbleibenden Portfolios schmälert und den Liegenschaftenertrag ab 2027 jährlich um zirka 7 Prozent verringert.
Eine höhere Dividende wäre für Investoren, so auch für Martin Ebner, wohl erfreulich. Sie müsste jedoch ins Verhältnis zur Portfolioqualität und zu den Aussichten auf die Liegenschaftenerträge gesetzt werden. Die Zürcher Kantonalbank ist denn schliesslich auch bei der Einstufung «Marktgewichten» geblieben.