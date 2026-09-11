Einen deutlichen Anstieg gab es beim Indikator «Erwartete Wirtschaftsentwicklung». Dieser stieg auf -36,4 Punkte von -66,1 im Vorjahresmonat. Vor einem Jahr war der Wert vor allem wegen der von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz verhängten Zölle von 39 Prozent deutlich eingebrochen. Einen leichten Anstieg um 1,6 Punkte auf -38,8 Punkte gab es auch bei der «Vergangenen finanziellen Lage».