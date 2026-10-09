Der Index der Konsumentenstimmung wird monatlich auf Basis einer Online-Umfrage des Seco veröffentlicht. Im vergangenen Monat haben insgesamt 2408 Personen im Alter ab 16 Jahren auf Deutsch, Französisch oder Italienisch teilgenommen. Die Daten werden seit 1972 erhoben. Im Unterschied zu vielen gängigen Konjunkturindikatoren bezieht sich die Konsumentenstimmung auf die privaten Haushalte.