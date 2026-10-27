In Frankreich ist das Verbrauchervertrauen wegen der Sorgen über die finanzielle Lage infolge der jüngsten Preisanstiege und Ausschreitungen sowie der steigenden Arbeitslosigkeit überraschend gesunken. Der Index fiel im Oktober im Vergleich zum Vormonat um fünf auf 80 Punkte, wie die Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass der Indikator auf dem um einen Zähler nach unten revidierten September-Wert von 85 Punkten bleibt.