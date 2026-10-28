Elf Prozent können keinen neuen Kühlschrank kaufen

Das Institut Yougov befragte seinerseits Menschen in Deutschland, ob sie sie sich aus dem Stand einen neuen Kühlschrank leisten könnten, wenn ihr bisheriges Gerät kaputt ginge. Mit 51 Prozent antwortete nur gut die Hälfte, dies sei problemlos möglich. 21 Prozent sagten, sie müssten sich dann im Alltag einschränken, zehn Prozent müssen sich sogar sehr stark einschränken und elf Prozent antworteten, eine Neuanschaffung wäre auf die Schnelle gar nicht möglich.