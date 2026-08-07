Negativer als noch ein Jahr zuvor wird weiterhin die vergangene finanzielle Lage beurteilt, hier liegt der Index bei -43,9 Punkten, nach -40,6 im Vorjahr. Auch die erwartete finanzielle Lage hat sich von auf -31,5 Punkte verschlechtert nach -27,9 vor Jahresfrist. Nur leicht schlechter wird die Beurteilung der erwarteten Wirtschaftsentwicklung beurteilt, wo der Index auf -36,7 von -36,4 Punkte sank.