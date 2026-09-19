Während rund zwei Stunden zeigte der Saldo der Konten im Online-Banking bei der Kundschaft 0 Franken an. Nach zwei Stunden kurz vor 14.30 Uhr konnte die Postfinance Entwarnung geben. «Es war ein Anzeigefehler», sagte eine Sprecherin des Instituts auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, nachdem zuvor der «Blick» über die Anzeigestörung berichtet hatte.