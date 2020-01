Damit will die Bank das Wachstum von Bereichen anschieben, in denen die Bank wettbewerbsfähiger werden will. Die Einstellung von 20 zusätzlichen Managing Directors - die in der Nähe der Top-Hierarchie des Bereichs angesiedelt sind - wird in erster Linie in den USA erfolgen und in den nächsten zwei bis drei Jahren geschehen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Sie baten wegen der Vertraulichkeit der Sache um Anonymität.

Zuvor hatte die UBS beschlossen, die Investmentbank auf die Branchen Verbraucher, Industrie, Technologie/Medien/Telekommunikation (TMT) und Finanzinstitute zu fokussieren, hieß es weiter. Die Co-Leiter Robert Karofsky und Piero Novelli binden den Bereich auch enger an das Wealth-Management-Geschäft und versuchen, die Zusammenarbeit zwischen den Regionen zu steigern, nachdem niedriger angesiedelte Stellen gestrichen und das Management umgebaut wurde.

Die Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)