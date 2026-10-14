Ein Feuer habe sich über mehrere Stockwerke ausgebreitet, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch zu ⁠Reuters. Der Betrieb in dem Komplex in Dhahran im Osten Saudi-Arabiens laufe zwar normal weiter, einige Mitarbeiter seien jedoch gebeten worden, von zu Hause ‌aus zu arbeiten.