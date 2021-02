Dabei würden Testkits in die von Achiko entwickelte Gesundheits-Plattform "Teman Sehat" integriert, um die wachsende Nachfrage nach Corona-Tests in Indonesien zu decken, teilte Achiko am Freitag mit.

Achiko hält gemäss Communiqué 50 Prozent an dem Joint Venture. PIFM und Achiko würden dabei die Testkits für den indonesischen Markt gemeinsam fertigen und zusammenstellen, während PIFM die Distribution sowie das Marketing übernehme und Achiko eine Lizenzgebühr von 10 Prozent an den Bruttoeinnahmen erhalte.

Die Testplattform basiere auf dem unter dem Namen "Gunmuts" von Achiko entwickelten speichelbasierten Covid-Schnelltest. Eine Produktregistrierung soll in den nächsten Wochen beantragt werden.

Neue Testmöglichkeit zur Eindämmung des Virus

Den Angaben zufolge verzeichnet Indonesien mit einer Bevölkerung von 270 Millionen Einwohner die höchsten Fallzahlen, Positivitäts- und Mortalitätsraten in Südostasien. Für einen Grossteil der Indonesier seien die meisten kostengünstigen Schnelltest noch zu teuer für einen täglichen Einsatz. Gunmuts soll es nun aber Millionen von Leuten ermöglichen, täglich zu testen und somit die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Achiko bezeichnet sich als in der Schweiz beheimatetes Unternehmen mit einem weltweiten Marktfokus, das mithilfe der Expertise und Erfahrung ihrer Angestellten und Schlüsseltechnologien in verschiedenen Branchen transformative Entwicklungen ermöglicht.

(AWP)