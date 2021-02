Zu diesem Zweck habe man sich auf die Herstellung von drei Schlüsselprodukten geeinigt, teilte Cosmo am Donnerstag mit. Konkret gehe es dabei um die Mittel Movantik, das umsatzstärkste Produkt von RedHill in den USA sowie RHB-204, das sich derzeit in den USA in einer Phase-III-Studie als eigenständige Erstlinien-Therapie für die Behandlung von Lungen-Erkrankungen durch nicht-tuberkulöse Mykobakterien befindet.

Ausserdem wolle man auch bei Opaganib, eine neue, oral verabreichte, chemische Substanz, die sich derzeit in einer globalen Phase-II/III-Studie zur Behandlung von COVID-19-Pneumonie befindet, kooperieren.

