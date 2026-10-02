Um unentschlossene Wähler zu gewinnen, die laut einer Quaest-Umfrage vom Montag noch fünf Prozent der Wählerschaft ausmachten, brachte die Regierung zuletzt ein erweitertes Sozialprogramm, Entlastungen für verschuldete Familien ‌sowie Massnahmen gegen Online-Wetten auf den Weg. Lula steht unter Druck, weil gegen seinen ​Sohn Fabio Luis wegen mutmasslicher Einflussnahme ermittelt wird. Überschattet wird die Wahl zudem von einem Korruptionsskandal um die insolvente Banco Master. Das Verfahren wegen eines mutmasslichen Milliardenbetrugs belastet das gesamte politische Spektrum und führte auch zu Ermittlungen wegen ‌Geldwäsche gegen Senator Bolsonaro.