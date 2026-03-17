«Ich verstehe es nicht», sagte Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Das Vorgehen der Unicredit fühle sich für sie nach einem «taktischem Manöver an». Dies begründete die Managerin unter anderem damit, dass der Aufschlag im Vergleich zum aktuellen Marktwert der Commerzbank nur gering sei. Die Unicredit, die direkt über Aktien und indirekt über Finanzinstrumente mehr als 26 Prozent an der Commerzbank hält, hatte zu Wochenbeginn ein freiwilliges Übernahmeangebot für den Frankfurter Dax-Konzern angekündigt.