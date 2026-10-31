Einige republikanische Kandidaten sind inzwischen zu Trump zumindest vorsichtig auf Distanz gegangen, wenn es um die Konflikte im Nahen Osten oder die ‌Handelskriege etwa mit dem Nachbarn Kanada und den erhöhten Druck auf Kiew geht. Viele befürchten, dass sie an den Wahlurnen stellvertretend abgestraft werden für einen Präsidenten, mit dem nur noch etwas mehr als 30 Prozent der Amerikaner zufrieden sind. In Umfragen reihen die Wähler die Aussenpolitik für sich genommen auf ihrer Prioritätenliste zwar immer noch weiter unten ein. Aber es ist klar, dass die meisten Amerikaner eine Verbindung zwischen einigen von Trumps Aktionen auf dem internationalen Parkett ‌und den gestiegenen Kosten im eigenen Land sehen. So ergab eine Erhebung der Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs, dass Trumps Aussenpolitik nach Ansicht der meisten Befragten die wirtschaftliche Lage im Inland beeinträchtigt ​und das weltweite Ansehen der USA beschädigt hat.