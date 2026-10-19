Die Positionen der Ukraine und Russlands hinsichtlich ‌der Bedingungen für ein Friedensabkommen liegen nach wie vor weit auseinander. Die letzten von den USA vermittelten Friedensgespräche fanden im Februar statt, bevor ‌die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran ​begannen. Trump hatte sich zuletzt wieder von Selenskyj distanziert. Die Ukraine ist nach einem Waffenstillstand zu sofortigen Gesprächen bereit, was Russland bislang ablehnt.