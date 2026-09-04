Sicherheitsbedenken wegen Kiew?

Es gab Berichte, dass Witkoff die riskante Reise nach Kiew scheue. Auch diesmal schrieb die Online-Zeitung «Kyiv Independent» unter Berufung auf Quellen in der US-Regierung, dass die Reise noch an Sicherheitsbedenken scheitern könnte. Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha sagte bei einer Pressekonferenz, dass «einige Delegationen» ihre Reisen nach Kiew verschoben hätten. Namen nannte er nicht. Gleichzeitig meldete aber das US-Nachrichtenportal «Axios», dass Witkoff und Kushner an diesem Wochenende nach Moskau und erstmals nach Kiew reisen würden.