Ein für diesen Donnerstag geplantes Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump wird dem Kreml zufolge grosse Auswirkungen auf das Weltgeschehen haben.
Die drei Staatschefs sollen am Rande des Gipfeltreffens des Forums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) im chinesischen Shenzhen zusammenkommen. «Die Bedeutung und Symbolik dieses Treffens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist das erste Treffen dieser Art», erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow. Vereinbart worden sei, die Zusammenkunft im Geiste des gegenseitigen Verständnisses und ihrer Allianz im Zweiten Weltkrieg zu gestalten. Alle drei Seiten seien zu einem fruchtbaren und gehaltvollen Gespräch bereit.
(Reuters)