Die drei Staatschefs sollen am Rande des ‌Gipfeltreffens des Forums ⁠der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) im chinesischen Shenzhen zusammenkommen. «Die Bedeutung und Symbolik dieses Treffens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist das erste Treffen dieser Art», erklärte Kreml-Berater Juri Uschakow. Vereinbart worden sei, ⁠die Zusammenkunft im Geiste des gegenseitigen Verständnisses und ihrer Allianz im Zweiten Weltkrieg zu gestalten. Alle drei Seiten seien zu einem fruchtbaren und gehaltvollen Gespräch bereit.