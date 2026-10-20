Die Regierung in Kiew wirft ‌der US-Regierung vor, der Ukraine zuletzt keine Frühwarndaten zu russischen Raketenstarts mehr übermittelt und die für die Steuerung ukrainischer Drohnen wichtigen ‌Starshield-Satellitenverbindungen des US-Unternehmens SpaceX gedrosselt zu haben. Zudem seien von europäischen Verbündeten bezahlte Luftabwehrsysteme nicht ​geliefert worden. Während sich die Beziehungen verschlechterten, hat Russland verstärkt Angriffe auf ukrainische Städte geflogen. Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden am Dienstag drei Menschen getötet, als eine russische Drohne nahe einer Tankstelle an einer Autobahn südlich von Kiew einschlug und mehrere Fahrzeuge in Brand setzte. Die Ukraine macht das Fehlen von US-Technologie zur Abwehr für die zunehmend tödlichen Folgen der russischen Angriffe verantwortlich.