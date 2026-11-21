Nach wie vor vertrauen die Kunden den Firmen und deren Fondsmanagern immense Summen an: Im Schnitt wuchs das verwaltete Vermögen («Assets under Management») der Häuser laut Strategy& im vergangenen Jahr um 13 Prozent. In diesem Jahr meldete allein Blackrock einen Nettomittelzufluss von 510 Milliarden Dollar bis Ende des dritten Quartals. Die grossen Kunden sind in der Regel andere Unternehmen, darunter Pensionsfonds und Betriebsrentenkassen.