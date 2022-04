Das Unternehmen, das hinter dem ersten US-amerikanischen Bitcoin-Futures-ETF steht, möchte nun auch ein Produkt auf den Markt bringen, mit dem Privatanlegerinnen und -anleger gegen die größte Kryptowährung der Welt wetten können.

Der "ProShares Short Bitcoin Strategy ETF" würde die umgekehrte Wertentwicklung eines Index von Bitcoin-Futures abbilden. Das Produkt wurde am Dienstag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC angemeldet. ProShares führte bereits den "Bitcoin Strategy ETF" – auch BITO genannt – im Oktober ein, der zu den beliebtesten ETF-Debüts aller Zeiten zählte.

Wenn der vorgeschlagene ETF von den Aufsichtsbehörden genehmigt wird, wäre es der erste US-amerikanische börsengehandelte Fonds, der gegen die Performance von Bitcoin-Futures wettet. Der konkurrierende ETF-Emittent Direxion beantragte eine ähnliche Strategie im Oktober, zog den Antrag aber auf Wunsch der SEC zurück.

Laut Einschätzung von Bloomberg Intelligence ist es diesmal jedoch wahrscheinlich, dass die SEC den inversen Futures-ETF bewilligen wird. "ProShares hat die Offenheit der SEC für einen Futures-ETF genutzt. Es gibt keinen Grund, an ihnen zu zweifeln, vor allem, weil der BITO-Handel gut gelaufen ist, er funktioniert eindeutig", sagte Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence. "Das könnte bedeuten, dass die SEC bereit ist, den nächsten kleinen Schritt zu machen."

Die Einreichung des "Anti-Bitcoin-ETF" geschieht zu einer Zeit, in der Bitcoin in einem Trott feststeckt. Der Coin wird derzeit in der Nähe von 45'000 Dollar gehandelt, was zwar über den Tiefstständen vom Januar bei 33'000 Dollar liegt, aber deutlich unter den Höchstständen vom November bei fast 69'000 Dollar. Der Anteil der Leerverkäufe an den ausstehenden BITO-Anteilen liegt derzeit bei 5,5 Prozent, nach einem Rekordwert von 8 Prozent im letzten Monat, wie Daten von IHS Markit zeigen.

(Bloomberg/cash)