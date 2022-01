Zum Jahresende hat die US-Notenbank Fed den Kryptowährungen etwas den Wind aus den Segeln genommen, während sie andere Risikoanlagen weitgehend verschonte. Sicher scheint, die Notenbankpolitik wird eine wichtige Rolle bei den Aussichten für Kryptowährungen im Jahr 2022 einnehmen.

Doch wie stark wird die Fed um Jerome Powell ihre Politik straffen, um die Inflation einzudämmen? Die Antwort auf diese Frage wird mit darüber entscheiden, ob Bitcoin nach seinem 60-prozentigen Anstieg im Jahr 2021 ein weiteres Spitzenjahr erleben wird, sagen einige Analysten.

Eine andere Denkschule geht davon aus, dass Unternehmen wie Meta Platforms (ehemals Facebook) bis hin zu Apple tiefer in das Metaversum vordringen und Konsumenten weiterhin in Non-Fungible Token (NFT) investieren. Dies werde Krypto unabhängig von den makroökonomischen Kräften, die im Spiel sind, nach oben treiben, so der Tenor. Man denke nur an den Verkauf eines NFT-Kunstwerks für 69,3 Millionen Dollar bei Christie's im letzten Jahr oder an die lose organisierte Gruppe von Krypto-Investoren, die sich mit dem Milliardär Ken Griffin bei einer Auktion um eine Kopie der US-Verfassung stritt.

Bitcoin wurde am Dienstag um 9:52 Uhr in Hongkong bei etwa 46'100 Dollar gehandelt, was einem Plus von 0,2 Prozent an diesem Tag entspricht. Hier diskutieren vier Marktbeobachter ihre Aussichten für den Token und das breitere Krypto-Universum im Jahr 2022:

Bullish Bitcoin Technicals

"Wir sind langfristig für Bitcoin bullish, basierend auf unseren langfristigen Trendfolgemessgrössen", sagte Katie Stockton, Gründerin und geschäftsführende Partnerin von Fairlead Strategies in einer E-Mail. "Wir gehen davon aus, dass sich der langfristige Aufwärtstrend fortsetzen wird. Ein entscheidenderer Ausbruch zu neuen Höchstständen würde eine beeindruckende gemessene Bewegungsprognose von etwa 90'000 Dollar ermöglichen. Im Moment hat eine Korrekturphase noch Bestand, obwohl es potenzielle Anzeichen für eine kurzfristige Erschöpfung des Abwärtstrends gibt."

Die Fed und das Metaverse

"Der Einflussfaktor Nr. 1 für Bitcoin und Kryptowährungen im Jahr 2022 ist die Zentralbankpolitik", sagte Antoni Trenchev, geschäftsführender Gesellschafter des Krypto-Kreditgebers Nexo, in einer E-Mail. "Das billige Geld wird bleiben, was enorme Auswirkungen auf Kryptowährungen hat." Die Fed habe nicht den Mut oder das Rückgrat, einen 10 bis 20-prozentigen Einbruch des Aktienmarktes zusammen mit einer negativen Reaktion des Anleihemarktes auszuhalten."

Trenchev sieht ein unruhiges Jahr 2022, prognostiziert aber, dass Bitcoin bis Ende Juni 100'000 Dollar erreichen wird. Er erwartet auch nicht, dass Token wie Solana und Avalanche die gleichen exponentiellen Zuwächse bieten werden wie 2021, sondern "diese Emporkömmlinge - voll von Arroganz, Haltung und lustigen Erzählungen - werden vor den gleichen Skalierungsherausforderungen stehen wie Ethereum und andere ältere Protokolle."

"Worauf ich mich im Jahr 2022 wirklich freue, ist das Metaverse", schrieb er. "Die 'Geburt' und Verwendung des Begriffs Metaverse ist ein schönes Durcheinander, und hat eine Menge Potenzial. Es wird eines der übergreifenden Themen des nächsten Jahres sein: das Metaverse, der Aufbau der Infrastruktur und dann die NFTs, die einen Teil der Wirtschaft dort ausmachen werden."

Der Skeptiker

"Obwohl ich davon ausgehe, dass der Spekulationseifer im Kryptobereich anhalten wird, stehen wir, ähnlich wie bei den aufgeblähten Technologiebewertungen, im Jahr 2022 vor einem viel schwierigeren Umfeld", sagte Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei Oanda Asia Pacific, in einer E-Mail. "Der Hauptgrund dafür ist der Beginn der Zinsnormalisierung durch die Federal Reserve, der auch andere wichtige Zentralbanken wahrscheinlich folgen werden. Das wird die Existenzberechtigung von Kryptowährungen als Alternative zu Fiat-Geld in Frage stellen."

"Über dem Krypto-Raum schwebt die Gefahr einer stärkeren Regulierung. Und offen gesagt, mit einer neuen Münze, die jede Woche herauskommt, die 'das nächste grosse Ding' ist und von Spekulationen und nicht von Blockchain angetrieben wird, fällt es mir schwer, zu erkennen, welche es sein soll", sagte Halley.

"Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Kryptowährungen der grösste Fall von Dummheit an Gruppendenken an den Finanzmärkten sind. Die Musik mag noch einen Teil des Jahres 2022 spielen, aber der Kaiser hat immer noch keine Kleider an."

Warten auf den Krypto-App-Store

Das Rennen um den App-Store für Kryptowährungen hat begonnen", so Philip Gradwell, Chefökonom bei Chainalysis, in einer E-Mail. "Eine wichtige Lektion des Web 2.0 war, dass die Konsumenten Plattformen lieben, und ich glaube nicht, dass sich das für das Web 3.0 ändern wird. Derzeit gibt es keine Krypto-Plattform, die die Kundenbeziehung besitzt und die Anbieter zusammenfasst. Ich sage voraus, dass sich 2022 viele Unternehmen um den Aufbau einer solchen Plattform bemühen werden, wobei Coinbase mit der Integration von DeFi (Decentralized Finance) und NFTs die Führung übernehmen wird."

(Bloomberg)