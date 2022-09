Durch die gestiegende Attraktivität wird Ethereum den bisherigen Krypto-Platzhirschen Bitcoin bei der Marktkapitalisierung bald vom Thron stossen, sagen Experten.

Nachfolgend einige Fakten rund um die zweitwichtigste Cyber-Devise:

Ursprung und Grundlagen

Ethereum ist jünger als Bitcoin. Es wurde Medienberichten zufolge von dem Moskauer Studenten Vitalik Buterin 2015 online gestellt. Bitcoin gibt es bereits seit 2008.

Ähnlich wie beim Krypto-Pionier gibt es keine zentrale Stelle, die die Transaktionen steuert, überwacht und speichert. Dies übernimmt das Netzwerk aus allen Nutzern. Dort werden alle Daten dezentral überprüft und verschlüsselt gespeichert.

Mehr als digitales Geld

Ethereum ist nicht nur ein digitales Zahlungsmittel. Es ist eine Art Plattform, über die Geschäftsprozesse abgebildet werden können. Bei digitalen Verträgen, sogenannten Smart Contracts, können beispielsweise Überweisungen an die Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft werden. Denkbar sind aber auch Gütesiegel. Experten zufolge werden aktuell täglich Geschäfte mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar über Smart Contracts und Ethereum abgewickelt.

Das digitale Zahlungsmittel auf dieser Plattform heisst Ether. Pro Jahr kommen maximal 18 Millionen neue Ether auf den Markt. Ähnlich wie bei Bitcoin werden neue digitale Münzen durch "Mining" gewonnen. Dabei stellen Nutzer Rechenkapazität für die Verschlüsselung von Transaktionen zur Verfügung und werden in der entsprechenden Kryptowährung entlohnt. Mit dem geplanten Update "The Merge" soll das bisherige Verfahren hierzu so umgestellt werden, dass nur noch ein Rechner eine Transaktion validiert. Bislang liefern sich Hunderte oder Millionen Computer einen Wettstreit, wer die dazu notwendigen Algorithmen am schnellsten lösen kann.

Ether oder Ethereum?

Streng genommen ist der Name der zweitwichtigsten Kryptowährung Ether. Ethereum ist der Name des Netzwerks, über das Zahlungen mit Ether abgewickelt werden. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden aber die beiden Begriffe gleichwertig als Bezeichung für die Cyber-Devise verwendet.

Überflieger im Schatten des grösseren Bruders

Bei der Marktkapitalisierung liegt Ethereum mit derzeit insgesamt etwa 190 Milliarden noch deutlich hinter Bitcoin, dessen Börsenwert rund doppelt so hoch ist. Der Zweitplatzierte hat seinen Rückstand in den vergangenen Jahren allerdings kontinuierlich verkürzt. Das Plus des Ethereum-Kurses lag jeweils bei einem Mehrfachen des Bitcoin-Anstiegs. Experten sehen daher das sogenannte "Flippening" in greifbarer Nähe, den Zeitpunkt, wenn Ethereum den bisherigen Krypto-Primus beim Börsenwert vom Thron stösst.

(Reuters)