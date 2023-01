Kryptowährungen sind extrem volatil. Das verunsichert viele Anleger. Welche Strategie empfehlen Sie?

Da wir basierend auf Fundamentalanalyse investieren, agieren wir eher langfristig und anti-zyklisch. In Bullenmärkten bauen wir Positionen tendenziell eher ab und in Bärenmärkten werden Positionen wieder aufgebaut. Es ist wichtig, erzielte Gewinne auch mal mitzunehmen. Damit konnten wir in den letzten drei Jahren mit dem Fonds eine deutlich bessere Rendite als der Gesamtmarkt erwirtschaften. Obwohl die Volatilität des Fonds tiefer als beim Gesamtmarkt liegt, bleibt sie hoch. Der Fonds darf daher nur an professionelle Investoren vertrieben werden.