Bitcoin sei auf dem Weg in Richtung Bedeutungslosigkeit, meinen EZB-Generaldirektor Ulrich Bindseil und EZB-Berater Jürgen Schaaf, deren Institution der Geldentwertung in der Eurozone lange Zeit tatenlos zugesehen und Pläne für einen von ihr kontrollierten digitalen Euro entwickelt hat. “Da Bitcoin weder als Zahlungssystem noch als Anlageform geeignet erscheint, sollte es regulatorisch als keines von beiden behandelt und somit nicht legitimiert werden”, so die Autoren.