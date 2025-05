Mit diesem Happening hat der US-Präsident nicht nur den Kurs des Token in die Höhe getrieben, sondern seiner Familie laut Schätzungen bereits über 1,3 Millionen Dollar an Gebühren eingebracht – denn sie kassiert bei jeder Transaktion der Krypto-Kuriosität. Entsprechend sorgt die Vermischung von Politik und Business für Kritik – parteiübergreifend. Politiker und Vertreter der Kryptoszene werfen dem Präsidenten vor, den Zugang zu politischem Einfluss zu verkaufen, wie die «New York Times» berichtet. Und so das Vertrauen in die Politik zu gefährden.