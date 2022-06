Die Securities and Exchange Commission erteilte den Grayscale-Plänen zur Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust in den ersten Bitcoin-ETF am Mittwoch eine Absage, da es Defizite bei den Vorkehrungen zur Verhinderung von Betrug und Manipulation gebe. Die Börsenaufsicht reagierte nicht sofort auf eine nach den üblichen Geschäftszeiten per Email gesandte Bitte um Stellungnahme.

Grayscale-Anwalt Donald Verrilli von der Kanzlei Munger, Tolles & Olson erklärte, mit der Ablehnung des Antrags verstoße die SEC gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung mit ähnlichen Anlagevehikeln und damit gegen Bundesrecht.

(Bloomberg)