Coinbase will 18 Prozent der Vollzeit-Jobs eliminieren, was rund rund 1100 Mitarbeitern entspricht. Das meldet CNBC unter Bezugnahme einer internen E-Mail der Kryptohandelsplattform an die Angestellten.

Es gehe darum, die Ausgaben zu senken, so Coinbase-Chef Brian Armstrong. "Es scheint, dass wir nach einem Wirtschaftsboom von mehr als 10 Jahren in eine Rezession eintreten“, schreibt Armstrong in der Mail. "Es ist schwierig ist, die Wirtschaft oder die Märkte vorherzusagen, aber wir planen immer für das Schlimmste, damit wir das Geschäft in jedem Umfeld betreiben können."

Inflations- und Rezessionsängste sorgen derzeit für hohe Nervosität bei Anlegern und haben den Kryptomarkt zuletzt besonders heftig unter Druck gebracht. Die Aktien von Coinbase sind allein in den vergangenen fünf Handelstagen um mehr als ein Viertel gefallen. Krypto-Börsen wie Coinbase verdienen durch Gebühren an Transaktionen mit Bitcoin und Co. Bei Handelsflauten leidet das Geschäft.

(cash/AWP)