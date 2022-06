Nachdem am asiatischen Morgen zeitweise nur noch 20'824 Dollar für den Bitcoin gezahlt worden waren, so wenig wie seit Dezember 2020 nicht mehr, holte das Token später wieder auf und handelte um 7:39 Uhr MEZ nur mehr 1,3 Prozent leichter bei 22'905 Dollar. Auch Coins wie Ether und Avalanche verringerten ihre Verluste, während Polkadot zu denjenigen gehörte, die an Gewinnen kratzten.

Kryptoassets sind zu einem Symbol für die Flucht aus spekulativen Anlagen geworden, da die Geldpolitik weltweit gestrafft und den globalen Märkten damit Liquidität entzogen wird. Jeder Kurssturz wirft die obligatorische Frage auf, ob der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Kursdelle zu kaufen, denn der Tiefpunkt könnte kurz bevorstehen.

“Es gab einige Käufer, die auf eine Gelegenheit zum Kauf warteten, und deshalb hat sich Bitcoin von seinen Tiefstständen erholt”, sagte Sathvik Vishwanath, Chief Executive Officer der Kryptobörse Unocoin, in Bengaluru, Indien. Aber der Aufschub könnte nur vorübergehend sein, da Kleinanleger wegen der Liquidität verunsichert bleiben, sagte er.

Der Krypto-Kreditgeber Celsius, der am Montag Abhebungen stoppte, verschärfte die Sorgen über den Stress im Sektor der digitalen Vermögenswerte, nur einen Monat nach dem Zusammenbruch des Terra-Stablecoins, der den Markt aufgewühlt hat.

Am Markt rückt auch das Unternehmen MicroStrategy in den Fokus, das in grossem Stil auf Bitcoin gewettet hat. Noch grössere Wertverluste bei der Digitalwährung könnten Nachschusspflichten für gewährte Darlehen bewirken. Der Aktienkurs von MicroStrategy fiel am Montag um knapp 25 Prozent.

Am Montag waren mehr als 1,1 Milliarden Dollar auf den Kryptomärkten liquidiert worden - etwa 685 Millionen Dollar an Long-Positionen und 468 Millionen Dollar an Short-Positionen, zeigen Daten von Coinglass. Das ist der höchste Wert sowohl für Long- als auch für Short-Positionen in den letzten drei Monaten.

(Bloomberg)