Der im US-Bundesstaat New Jersey eingereichte Insolvenzantrag von BlockFi gibt das Volumen der Aktiva und Passiva mit jeweils zwischen 1 und 10 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen gab an, über rund 257 Millionen Dollar (247 Millionen Euro) an Barmitteln zu verfügen. Es kündigte an, einen "internen Plan zur erheblichen Reduzierung der Ausgaben, einschliesslich der Arbeitskosten" auf den Weg zu bringen.