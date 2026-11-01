Die US-Bundespolizei FBI ​macht Nordkorea für den ​weltweit grössten digitalen Raub verantwortlich. Eine staatlich unterstützte nordkoreanische Hackergruppe ‌namens «TraderTraitor» stecke hinter dem Cyberangriff, teilte die Behörde am Samstagabend mit. Ermittler hätten beobachtet, wie Mitglieder der Gruppe ​die ​gestohlenen Vermögenswerte in ⁠die Kryptowährung Ether umtauschten. Das FBI ​erwarte weitere ⁠Geldwäsche.