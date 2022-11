FTX US und BlockFi sind eng miteinander verbunden. Im Juli stellte FTX US dem Kreditgeber eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen Dollar zur Verfügung, die mit einer Kaufoption für das Unternehmen verbunden war. BlockFi hat der inzwischen insolventen Alameda Research Kredite gewährt, wie Bloomberg bereits berichtete.