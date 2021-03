Die älteste und wichtigste Cyber-Devise kletterte am Samstag erstmals auf die psychologisch wichtige Marke von 60'000 Dollar.

Die Krypto-Währung hatte zuletzt kräftige Kursschwankungen verzeichnet. Im Februar hatte die Marktkapitalisierung von Bitcoin die Billionen-Schwelle geknackt. Anders als beim Euro oder beim Dollar steht hinter der Cyber-Devise keine Notenbank. Der Kurs wird allein von Angebot und Nachfrage bestimmt.

On March 13th last year #Bitcoin dropped 40% and hit a low of $3.8k.

Today, March 13th, #BTC made a new all-time high of $60k. pic.twitter.com/h2au8MAyd4

— Binance (@binance) March 13, 2021