Die Szene der Kryptowährungen hat es an sich, dass sie mitunter zu Übertreibungen neigt. Dazu gehören pessimistische Crash- und Untergangsszenarien genauso wie überschwängliche Hymnen auf die Zukunft der Digitalwährungen. Oft geht es zwischen diesen beiden Extremen hin und her.

Derzeit dominieren wieder vermehrt die Pessimisten, insbesondere was die Währung Bitcoin betrifft. Kürzlich wurde dem Bitcoin bereits zum 300. Mal ein baldiges Ende prophezeit. Die Seite "99Bitcoins" führt eine Nachrufliste, wo stets ein Eintrag hinzukommt, wenn irgendwo der Tod von Bitcoin vorausgesagt wird. Die letzte Meldung stammt von forbes.com, wo der hohe Stromverbrauch bei der Schaffung von Bitcoin als strukturelle Schwäche beschrieben wird.

Laut "99Bitcoins" wurde die bekannteste Kryptowährung im laufenden Jahr bereits 62 Mal für "tot" erklärt, im gesamten 2017 waren es 118 Mal. Diese zunehmende Häufung hängt zusammen mit dem deutlichen Kurszerfall in den letzten Monaten. Seit Jahresbeginn hat sich Bitcoin von 14'112 auf mittlerweile 7611 Dollar im Preis fast halbiert (siehe Tabelle am Artikelende).

Zudem nimmt offenbar auch das allgemeine Interesse an den Kryptowährungen ab. Wie CNBC berichtete, werden die Begriffe "Bitcoin", "Ethereum" oder "Bitcoin Cash" deutlich seltener bei Google eingegeben als noch vor Jahresfrist. Zu diesem Umfeld passen auch die kritischen Haltungen eines Vanguard-Chefökonomen oder eines Warren Buffett.

Warren Buffett says bitcoin is 'probably rat poison squared' https://t.co/56TIKvaEZf pic.twitter.com/FvBYJZdgQ3

— CNBC International (@CNBCi) June 2, 2018