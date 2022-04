In einer ruhigen Woche für den Kryptowährungshandel stieg Bitcoin am Mittwoch ohne grosses Aufsehen über ein wichtiges technisches Niveau. Die grösste digitale Währung der Welt durchbrach ihren 50-Tage-Durchschnitt bei 42'000 Dollar, bevor sie wieder darunter rutschte. Am Donnerstag steigt der Kurs um 2,6 Prozent auf 42'524 Dollar.

"Bitcoin befindet sich auf einem sehr bedeutenden technischen Niveau", sagte Teong Hng, Geschäftsführer der in Hongkong ansässigen Statori Research. Die 42'000-Dollar-Marke "ist der gleitende 50-Tage-Durchschnitt, und mit einem Kurs darüber könnte das technische Bild bullischer werden."

Die US-Notenbank wird die Zinssätze aggressiv anheben, um die Inflation zu dämpfen, die sich auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahrzehnten befindet. Das hat dazu geführt, dass Bitcoin weitgehend im Gleichklang mit anderen Risikoanlagen, einschliesslich Tech-Aktien, gehandelt wird, wobei die Korrelation zu diesem Sektor in den letzten Wochen gestiegen ist.

Alles in allem lässt die enge Handelsspanne von Bitcoin einige Marktbeobachter gelangweilt zurück, da es ihm nicht gelingt, sich signifikant zu erholen. "Es ist so langweilig - es ist, als würde man gerade Gras wachsen sehen. Das sollte eigentlich ein aufregender Vermögenswert sein, der volatil ist und ein bisschen Mojo hat. Aber nein", sagte Fiona Cincotta, leitende Marktanalystin bei City Index.

Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies, einem Forschungsunternehmen, das sich auf technische Analysen konzentriert, schrieb in einer Notiz, dass die Unterstützung für Bitcoin in der Nähe der 40'000-Dollar-Marke liegt. Sie beobachtet auch trendfolgender technischer Indikator, der derzeit "ein verbessertes kurzfristiges Momentum widerspiegelt, das einen Anstieg in Richtung des nächsten Widerstands" nahe der 48'100-Dollar-Marke unterstützt.

ApeCoin mit rasantem Aufstieg

Aufregender ist das Geschehen bei Münzen, die an virtuelle Welten gebunden sind. Im Mittwochshandel stieg ApeCoin laut CoinGecko auf etwa 17 Dollar pro Münze, ein Rekordhoch nach seiner Einführung im März. Seither ist ApeCoin zwar wieder deutlich zurückgekommen, das Kursplus seit der Markteinführung beträgt trotzdem 1467 Prozent.

ApeCoin ist aufgrund von Spekulationen in die Höhe geschnellt, dass die Schöpfer der nicht-fungiblen BAYC-Tokensammlung, bekannt als Yuga Labs, den Verkauf von virtuellem Land durch ihr Metaverse-Projekt namens Otherside planen. Dies würde es ApeCoin-Inhabern ermöglichen, mit dem Token Grundstücke zu kaufen.

(Bloomberg/cash)