Dogecoin hat über die vergangene Woche etwa 14 Prozent an Wert gewonnen. Bei Shiba Inu sind es fast 40 Prozent, wie Daten von Bloomberg nahelegen. Die beiden Meme-Token legen im Kurs zu, auch wenn die weltgrösse Kryptowährung Bitcoin wenig verändert bei knapp 24’000 Dollar verharrt. Ether profitiert von den Erwartungen an die geplanten technischen Neuerungen und hat innerhalb der Wochenfrist immerhin rund 10 Prozent auf knapp 1900 Dollar aufgewertet. Das “Merge” genannte Upgrade des Ethereum-Netzwerks wird auf etwa den 15. September erwartet.

Auch bei Dogecoin und Shiba Inu soll ein Upgrade kommen. “Dogecoin und Shiba Inu sind beide über das Wochenende nach oben ausgebrochen, das ist ein klarer Beleg dafür, dass die Retail-Investoren zurück sind”, schrieb Hayden Huges, CEO der Handelplattform Alpha Impact, am Montag.

Der gesamte Kryptomarkt verfügt derzeit über eine Kapitalisierung von etwa 1,2 Billionen Dollar, nachdem diese Mitte Juli auf 875 Milliarden Dollar eingebrochen war. Etwas weniger noch als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen in den USA nähren Spekulationen, die Notenbank Federal Reserve könnte ihren Zinserhöhungskurs verlangsamen. Die Kyptowährungen leiden wie andere Risiko-Assets seit Anfang Jahr unter dem Zinsanstieg.

Doch die Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Meme-Token-Rally folgen auf dem Fuss. Dogecoin und Shiba Inu seien immer noch so etwas wie Leichtgewichte: “Diese Coins verfügen nicht über die Markttiefe wie Ether oder Bitcoin”, so Cici Lu, CEO der Beratungsfirma Venn Link Partners. Wenn etwas Nachfrage aufkomme, träfen diese auf ein “Liquiditätsloch” fehlender Briefkurse, was den Kurs leicht nach oben treiben könne und auf diese Weise mehr spekulierende Investoren anziehe.

Alpha-Impact-CEO Hughes sagte, die Trader auf seiner Plattform hätten sich zuletzt an der Seitenlinie gehalten. Deren Interesse gelte den institutionellen Anlegern, die während der Woche handelten. Entsprechend warteten sie noch auf ein Signal.

(Bloomberg/cash)